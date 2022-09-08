Шансов на признание независимости т.н. «Арцаха» со стороны мирового сообщества нет и никогда не было, заявил депутат от правящей партии «Гражданский договор» (лидером этого политобъединения является премьер-министр Никол Пашинян), экс-министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в интервью местному каналу «Фактор ТВ».

Статус-кво, сложившийся после 44-дневной войны в Карабахе осенью 2020 года, таит в себе опасности для армянской стороны, заявил бывший глава ведомства здравоохранения. По его словам, необходимо «лечить раны армянского и азербайджанского народов, переживающих 30 лет войн и военных конфликтов, а не углублять вражду».

«Азербайджан был ранен в войне 1991−1994 годов, имея 25 тысяч жертв и 600 тысяч беженцев, или мы единственные жертвы? Мы должны залечивать раны на двусторонней основе. Разжигание длительной вражды с азербайджанцами является для нас ловушкой. Мы не должны разжигать вражду», — утверждал Торосян.

Армянское государство потерпело неудачу в предыдущие годы, не сумев добиться международного признания «независимости Карабаха», и теперь премьер-министр Никол Пашинян и его соратники работают над тем, чтобы «мина или взрыв не стали решением карабахской проблемы», рассказал представитель правящей партии.