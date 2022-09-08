Швеция и Финляндия до сих пор не выполнили договоренности с Турцией для вступления в НАТО. Об этом заявил спикер Великого Национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп, передает газета Aydınlık.

По его словам, Анкара ожидает, что Стокгольм и Хельсинки примут меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), FETÖ и других террористических организаций.

«Но пока никаких шагов не предпринято, несмотря на то, что с момента подписания меморандума прошло почти два месяца», — сказал Шентоп.

При этом политик добавил, что Турция в целом поддерживает стратегическую цель Швеции и Финляндии по членству в Североатлантическом альянсе.