Глава Минобороны США Ллойд Остин завтра объявит об очередном пакете военной помощи Украине.
Об этом сообщил его заместитель по политическим вопросам Колин Кол на брифинге.
По его словам, анонс состоится в Германии на встрече «Рамштайн».
Глава Минобороны США Ллойд Остин завтра объявит об очередном пакете военной помощи Украине.
Об этом сообщил его заместитель по политическим вопросам Колин Кол на брифинге.
По его словам, анонс состоится в Германии на встрече «Рамштайн».
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