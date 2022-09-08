Глава Минобороны США Ллойд Остин завтра объявит об очередном пакете военной помощи Украине.

Об этом сообщил его заместитель по политическим вопросам Колин Кол на брифинге.

По его словам, анонс состоится в Германии на встрече «Рамштайн».