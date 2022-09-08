В Минобороны Польши заявили, что есть большой риск войны с Россией в период ближайших 3-10 лет, поэтому в государстве запустили механизмы подготовки и закупок современного вооружения.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа в интервью для PAP.

Польша в госбюджете на следующий год закладывает рекордные 97 миллиардов злотых на армию и оборону.

«Есть серьезный риск войны с Россией в период от 3 до 10 лет. Все зависит от того, как закончится конфликт в Украине, но мы оцениваем, что именно столько лет России понадобится для этого. Мы должны использовать это время для максимального перевооружение польской армии и извините меня, но это совсем второстепенный вопрос относительно того, как бухгалтеры будут рассчитывать эти расходы», – сказал замглавы Минобороны Польши.