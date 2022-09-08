Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не понимает, как Европа собирается ограничивать цену на газ, поступающий из России.

Глава государства напомнил о пяти мерах Евросоюза, призванных помочь в преодолении газового кризиса, с которым столкнулась Европа. По его словам, не считая лимита цен, остальные предложенные меры — хорошие.

«Я знаю, что сейчас модно ругать ЕС. Я видел эти пять мер ЕС, пятую не совсем понял, как это они введут потолок цены на газ? А остальные четыре меры разумные, хорошие меры», — заявил политик.