Американские военные инструкторы готовили украинских ракетчиков, которые отправили на дно российские боевые корабли. Об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на представителя Пентагона Уильяма Ла Планте (в американском оборонном ведомстве он курирует закупки оружия).

По словам Ла Планте, украинцы использовали модифицированные ракеты «Гарпун», чтобы наносить удары по российским кораблям.

Как сказано в публикации, эти ракеты были сняты с военного корабля и установлены на грузовик.