Украинские десантники сбили два российских штурмовика Су-25 «Грач». Об этом 7 сентября сообщили Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ) в Facebook.

«Сегодня, 7 сентября, в одном из районов выполнения задач подразделениями противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины были успешно сбиты два российских штурмовика Су-25 «Грач», – говорится в сообщении.

По информации военных, бронированные самолеты россиян были навсегда приземлены расчетами ПЗРК «Игла».