Китай ведет против Тайваня » когнитивную войну», запугивая население островного государства. Об этом сказала президент Тайваня Цай Инвэнь, сообщает The Guardian в среду, 7 сентября.

«Помимо частых вторжений китайских самолетов и кораблей, Китай ведет также когнитивную войну, используя ложную информацию для создания беспокойства в сознании людей, а также используя беспилотники», – сказала Цай во время речи перед военными на учениях.

Она подчеркнула постоянность угрозы со стороны правительства Китая, считающего остров своей территорией.