Украина готова остановить Запорожскую АЭС, то есть единственный работающий сейчас энергоблок №6, если это будет необходимо.

Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности главы Государственной инспекции ядерного регулирования, главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Олега Корикова на брифинге.

«Рассматривается вариант остановки станции. Если возникнут соответствующие условия, которые потребуют остановки, энергоблок №6 будет остановлен», — сказал он.

Отметим, что Запорожская АЭС потеряла связь с энергосетью Украины, она работает только на обеспечение собственных потребностей в электроэнергии.

«Это проектный режим, но дальнейшее ухудшение ситуации без питания ЗАЭС от внешнего источника приведет к тому, что мы будем вынуждены эксплуатировать резервные дизельные станции, чтобы обеспечить током наши системы безопасности», — сказал Кориков.

Он отметил, что для нужд станции необходимо четыре цистерны дизтоплива в сутки. Такой объем очень проблематично завозить через линию соприкосновения на ЗАЭС.

«Мы можем потенциально оказаться в ситуацию, когда закончится дизель, и это может привести к аварии с повреждением активной зоны реактора и выбросом радиоактивных продуктов в окружающую среду. Это будет иметь не только последствия для территории Украины, но и трансграничные последствия», — отметил госинспектор.

Он также отметил, что в результате обстрелов россиян были повреждены все четыре линии выдачи мощности Запорожской АЭС, линии связи станции с тепловой электростанцией и линии выдачи мощности тепловой электростанции.