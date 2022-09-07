Корпорация Apple презентовала новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus, флагманские смартфоны представлены в пяти цветах. Мини-версии смартфона нет.

Диагональ экрана iPhone 14 6,1 дюйма, а iPhone 14 Plus — 6,7. В обеих смартфонах установлен процессор A15. Такой же процессор был в iPhone 13 Pro.

Гаджеты оборудованы новой камерой в 12-мегапикселей. Смартфоны смогут держать заряд 24 часа.

Все модели iPhone 14 будут без разъёма для сим-карт.

В смартфонах есть спутниковая связь для вызова экстренных служб там, где не работает сотовая связь.

iPhone 14 Pro получил новый процессор — A16 Bionic. 6-ядерный центральный процессор с на 20% менее низким потреблением энергии у самых мощных ядер. iPhone 14 и iPhone 14 Plus получили прошлогодний A15 Bionic.

Также имеется постоянно работающий дисплей. Экран становится менее ярким, но работает весь целиком с частотой обновления до 1 Гц.

Основная камера у iPhone 14 Pro с 48-мегапиксельным сенсором — на 65% больше размера, чем у 13 Pro; f/1.78, линза из 7 элементов, фокусное расстояние 24 мм. 100% пикселей используются для фокусировки;

Большую часть времени основная камера снимает 12-мегапиксельные снимки, объединяя пиксели сенсора блоками по 4;

Новый сенсор позволяет делать чёткие снимки с увеличением 2X — в дополнение к 0,5X, 1X и 3X;

Новый смартфон имеет до 50% больше света, чем у iPhone 13 Pro





