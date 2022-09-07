Федеральный суд Ирака в среду отклонил иск о роспуске Совета представителей (парламента), поданный движением шиитского имама Муктады ас-Садра. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News.

«Юрисдикция Федерального суда ограничена 93-й статьей конституции и 4-й статьей закона о Федеральном суде и не включает роспуск парламента», — постановил суд.

«Члены Совета представителей после избрания представляют не себя и не свои политические блоки, а народ, поэтому им необходимо продолжать работать в интересах народа», — говорится в решении. При этом в Федеральном суде подчеркнули, что ни одному органу власти не разрешено превышать сроки, установленные конституцией, поскольку это является нарушением основного закона и подрывом политического процесса, создает угрозу безопасности страны и ее граждан.

«Санкции, накладываемые на Совет представителей за невыполнение конституционных обязанностей, представляют собой роспуск парламента, когда для этого есть основания», — говорится в решении суда.