Через неделю после начала контрнаступательных операций украинские войска достигают успехов на юге. Их цель — вернуть большую часть захваченной Россией Херсонской области до конца этого года. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что на прошлой неделе произошли самые масштабные наземные наступления украинцев с начала вторжения России. По словам высокопоставленного американского чиновника, США наблюдали, как украинские силы достигли определенного успеха в атаке на российские линии снабжения с намерением отрезать и изолировать россиян, которые сейчас дислоцируются на запад от реки Днепр.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер отметил, что в Херсонской области наблюдаются продолжающиеся наступательные операции украинских сил. Он также добавил, что США знает об освобождении Украиной некоторых поселков.

По словам украинских чиновников, цель состоит в том, чтобы захватить по крайней мере всю территорию к северу или западу от Днепра, включая не только город Херсон, но и Новую Каховку, где находится гидроэлектростанция, а также канал, который поставляет воду в Крым.

В то же время украинские войска усилили атаки на востоке Украины, чтобы помешать России перебросить силы на юг для отражения там украинского контрнаступления.

Издание пишет, что в последние дни украинские силы продвинулись к российским линиям поставок на юг от Харькова, освободив при этом несколько сел и городов.

Отмечается, что нынешнее наступление на юге является широкомасштабным — более 100 миль в ширину — чтобы не дать российским подразделениям сосредоточиться на одной точке.

Официальные лица США признают, что украинская цель вернуть Херсон до конца 2022 года является амбициозной, но остается возможной, если Украина продолжит добиваться прогресса в своих текущих операциях.

Ожидается, что нынешнее продвижение продлится до весны, а цель некоторых атак — подготовить поле боя к запланированному наступлению в течение следующих нескольких месяцев.