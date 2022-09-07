В среду в «Тихоокеанских воротах России», как в народе называют Владивосток, начал свою работу VII Восточный экономический форум, на котором, помимо прочих гостей, выступил также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Вряд ли, пожалуй, отдалимся от истины, если предположим, что каждый, кто прослушал речь армянского варчапета, встретил последние слова его выступления с чувством глубокого облегчения. Это были самые настоящие роды, прошедшие в муках, причем не только для «роженицы», но и всех присутствующих в зале. И аплодисменты в конце (по крайней мере, будь я в зале, то ко мне бы это уж точно относилось) раздались, скорее, в знак благодарности к отошедшему прочь от микрофона глагольного садиста за избавление аудитории от этого почти 17-минутного «мямляния».

Ну, хорошо, понять можно всё — русский язык — не родной для тебя. Ну, поручи ты спичрайтерам написать для тебя речь, отрепетируй в самолете. Лететь-то ведь, благо, долго. Неужели нельзя, если уж не получается говорить без бумажки, то хотя бы зачитать речь! Ничего бы зазорного в этом не было. Но ведь и читать-то толком не научился. Начал ведь читать, но запнулся в первом же предложении, запутался в окончаниях, ударениях, родах и тут же решил оторваться от текста и «очаровать» зал своим «ораторским талантом». Говорю, положа руку на сердце — у меня разболелась голова. Какое же ангельское терпение должно быть у главы нашего государства, чтобы часами слушать за столом переговоров этот монотонный голос и пытаться уловить логику, понять, чего же хочет его собеседник! Я уже не говорю о жестикуляции, которая, ну, просто неуместна и «непротокольна» для выступления оратора такого ранга.

Ну, да ладно, Бог с ним. Перейдем к контенту. Вся суть выступления Пашиняна сводилась к одному: «не смотрите на нас косо, мы вам безмерно преданы, хоть вы этого и не замечаете». Если представить стенограмму выступления армянского премьера на суд жюри конкурса на самый глубокий подхалимаж, то у него есть все шансы сорвать главный приз. Господи, сколько эпитетов было отпущено в адрес как России, так и ее президента. Но в чём адресат этого подлизывания непревзойденный мастер, так это в чутьё и умении отличать искренность от фальши. По лицу Пашиняна было видно, что говорил он одно, а думал другое, а по лицу Путина — что тот не верил плохому исполнению роли актёра. Ну, не переносит на дух Владимир Владимирович никого, кто пришел к власти с улицы в результате соросовских цветных революций! Еще чуть-чуть, и Путин готов был уже перебить известной фразой Станиславского! Сдержался, но мысли президента были отражены в его глазах.

Зато не стал сдерживать себя Пашинян — не сдержался от обвинения в адрес Азербайджана в «развязывании» войны. И вот тут он неосторожно пульнул себе в ногу. Следите за пальцами: сперва он говорит: «в 2020-м году мы пережили войну», и потом тут же: «Азербайджан начал эту войну». Простите, против кого? Выходит, против Армении? И вот тут впору бы схватить Пашиняна за «фаберже»: если Азербайджан «начал войну», которую «пережила Армения», то что делала Армения на территории Азербайджана? Что это, неосторожное признание? Еще какое!

Прозвучало это на фоне многочисленных в прошлом упрёков в адрес России, что та, дескать, не помогла своему союзнику по ОДКБ. Не помогла в чем — в продолжении незаконной оккупации, прекращения которого требовали всевозможные резолюции международных организаций? Всё, чего просил от армянской стороны Азербайджан в течение 28 лет существования переговорного формата под эгидой ОБСЕ — это прекращение оккупации, к чему, собственно, Армению в конце концов ВС Азербайджана и принудили. К чему тогда все эти упрёки, если сама Армения сегодня движется в направлении подписания мирного соглашения, основанного как раз на тех-самых принципах, в поддержке которых в дни войны она сегодня ещё и укоряет Россию. И это несмотря на непрекращающиеся поставки ей российского вооружения на протяжении всех 44 дней войны! Да и потом, не имеет Ереван морального права обвинять Москву в дефиците поддержки, когда он сам не демонстрирует ей такую же поддержку в ее конфликте с Украиной. Разве отправил Пашинян, уверяющий Путина в «верности», хотя бы один армянский взвод в помощь тем, кто воюет сегодня в Украине, хотя бы символически? Нет.

Клятвы в верности России звучали неубедительно ещё и в контексте обвинения Пашиняном неназванных сил в том, что его страну пытаются представить в России как прозападную, и как пророссийскую на Западе. Сегодня только ленивый не говорит о попытке Еревана усесться сразу на двух стульях. И вновь вспоминается Станиславский.

Нечего на зеркало пенять, коль рожа крива! Выполняй Армения все свои обязательства, взятые по условиям Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, не было бы тогда и ожиданий от России реагировать на процессы.

Сегодняшний позорный перфоманс на сцене VII Восточного экономического форума если и не достиг того дна, пробитого еще в Мюнхене в 2020 году, то всё же вошел еще одной яркой страницей в бесславную карьеру политического пигмея Никола Пашиняна. У нас нет намерений ни унижать его, ни восхвалять. В конце концов, он — выбор армянского народа. Всё, что мы от него ожидаем, это выполнение взятых на себя по итогам военного разгрома обязательств, подписание мирного договора и следование их букве и духу. Тогда и мир, о котором сегодня так пафосно говорил армянский премьер, станет реальностью.

Зухраб Дадашов