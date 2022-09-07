Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) выпустило доклад, согласно которому Иран нарастил запасы обогащённого до 60% урана до 55,6 килограмм, чего может хватить для создания атомной бомбы, сообщает Reuters.

При этом в прошлом докладе, представленном в конце мая этого года, речь шла лишь о 43,1 килограммах материала. Также, по заявлениям агенства, Тегеран до сих пор не объяснил происхождение радиоактивных частиц на некоторых незадекларированных ядерных объектах страны.

«Генеральный директор [МАГАТЭ Рафаэль Гросси] всё больше обеспокоен тем, что за отчётный период Иран не взаимодействовал с агентством по нерешённым вопросам гарантий, поэтому никакого прогресса в их урегулировании достигнуто не было», — говорится в отчете агентства.