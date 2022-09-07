Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил провести «референдумы» в Донбассе и на подконтрольных России территориях Украины 4 ноября — в День народного единства. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Турчак ссылается на результаты социологических исследований, в которых говорится «о готовности жителей Донбасса и «освобожденных» территорий принять участие в «референдуме», «стать частью» большой России».

«Референдумы» обязательно состоятся, причем уже в этом году. Здесь никаких сомнений быть не может. Правильно провести их 4 ноября, в День народного единства. Это историческая дата, которая нас всех объединяет. Объединяет в то самое пространство русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и «освобожденных» территорий. Провести «референдумы» именно в этот день будет правильно и символично», — заявил Турчак.