Алексея Навального, отбывающего заключение в колонии строгого режима № 6 во Владимирской области, в четвертый раз за последний месяц отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом сообщается в соцсетях политика.

«Оу. У меня двойной приз. Я только вышел из ШИЗО, и меня снова отправили в ШИЗО — 15 суток. Заодно сразу признали «злостным нарушителем». А значит, теперь я внутри колонии СТРОГОГО режима буду помещен на СТРОГИЕ условия содержания. Интересно, это будет как у доктора Лектора в «Молчании ягнят» или у Магнето в «Людях Х»?

Оцените, кстати, мелочность этих жуликов. Жена и родители ждали свидания со мной четыре месяца, и вот оно подошло, а они переводят меня в строгие условия, где свидания — раз в полгода. Так что я в пролете», — отметил политик.