Проблема лишения части инвалидов Карабахской войны пенсии по инвалидности встала в Азербайджане с прошлого года, после того как истек срок документа о продлении на пять дел по назначению срочной инвалидности.

Напомним, что решением Кабинета министров АР за номером 413 от 30 декабря 2015 года в стране дела по назначениям срочной инвалидности продлили на пять лет. Гражданам с истекшими сроками инвалидности предложили повторно пройти освидетельствование здоровья. Однако все не так просто, как кажется.

Вот уже 15 месяцев как инвалид, участник первой Карабахской войны Атакишиев Афиг Башир оглу (1967 г.р), получивший пулевое ранение в левое бедро в тяжелых боях за освобождение Физули в декабре 1992 года, лишен средств к существованию. Его лишили не только пенсии по инвалидности в размере 660 манатов, но и президентской пенсии. Об этом Minval.az рассказал сам Афиг Атакишиев.

По его словам, после лечения в Больнице скорой медицинской помощи имени М.Нагиева ему заявили, что он не годен к службе в связи с состоянием здоровья. Однако он настоял на том, чтобы его снова отправили на фронт – воевать за его родной Физули. Врачи сдались и вскоре Атакишиев вернулся в строй.

«В 1996 году меня отправили в запас, оформив мне пенсию по болезни. В 2014 году Центральная военная врачебная комиссия вынесла решение о том, что травма моя — военная и была получена в боях за территориальную целостность Азербайджана. Мне была назначена инвалидность второй группы. В 2015 году я без каких-либо проблем прошел комиссию по освидетельствованию здоровья. Получал и пенсию по инвалидности, и президентскую пенсию. А в 2018 году государство подарило мне автомобиль. Однако в 2021 году мне перестали выдавать мои пенсии. Почему? Все мои документы в порядке, мне нечего скрывать, если надо, пусть снова назначат экспертизу. Из года в год мое состояние ухудшается, я с трудом передвигаюсь, работать не могу. При всем при этом меня лишили единственных источников дохода», — рассказал ветеран войны.

Когда же Атакишиев обратился в Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации, то там сказали, что ему не полагается пенсия по инвалидности, поскольку он сначала получал пенсию по болезни, и только потом стал получать по инвалидности. Ему предложили снова оформить пенсию по болезни.

«По какой болезни, когда я излечился от нее? У меня пулевое ранение, оборвана связка, я не могу ходить. Я согласен и на пенсию по болезни, лишь бы не умереть с голоду, но ведь ее нет. Что они мне напишут? Получается, они готовы придумать мне болезнь, но не готовы рассмотреть мое дело по факту, и признать мою инвалидность?», — возмутился Атакишиев.

Интересная ситуация получается.

Однако Атакишиеву скрывать нечего, он требует, чтобы в агентстве провели повторную проверку и убедились в том, что у него тяжелая военная травма, в результате которой он не может нормально передвигаться.

«Пусть хоть третью группу назначат, но, чтобы по справедливости. Когда 29 августа я снова обратился в агентство, мне посоветовали написать заявление. Я так и сделал. Но до сих пор я не получил никакого ответа. Одним словом, приостановка выплаты пособия по инвалидности – беспочвенная», — отметил ветеран войны Атакишиев.

Между тем в Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации, куда сотрудник Minval.az обратился за тем, чтобы выяснить сложившуюся вокруг Атакишиева ситуацию, отметили, что пожизненная инвалидность назначается лишь в случаях необратимых последствий потери здоровья. В остальных случаях определяются сроки для повторного обследования, так как по истечению определенного времени человек может восстановить свою дееспособность. Сроки повторного освидетельствования состояния здоровья указаны в предоставленных лицам документах.

По завершению периода инвалидности граждане должны повторно обратиться в соответствующее медицинское учреждение, пройти обследование.

Так-то оно так, но как тогда называть действия сотрудников агентства, лишивших действительного инвалида войны инвалидности, а следовательно, и пенсии?

В свою очередь заведующий отделом по связям с общественностью госагентства Турал Гурбанов пообещал «Минвал» разобраться в этом вопросе. Но пока мы не получили информацию о результатах разбирательств…

Со своей стороны обращаясь к Министерству труда и социальной защиты Азербайджана, просим обратить внимание на сложную ситуацию, в которой Атакишиев оказался в силу определенных причин, устранить недочеты и исправить допущенные ошибки. Недопустимо мучить граждан и заставлять ждать месяцами решения своего вопроса, тем более, безосновательно лишать защитника Родины единственного источника дохода. Проблемы инвалидов, ветеранов войны и семей шехидов должны решаться вне очереди и в их пользу.

Это лишь часть документов, которые в виде доказательств представил Афиг Атакишиев:

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Рамелла Ибрагимхалилова