Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон рассказала, что она и ее муж — бывший американский президент Билл Клинтон — однажды случайно оставили свою дочь Челси в Кремле во время государственного визита в Россию. Об этом политик сообщила в эфире телепередачи «Ночное шоу с Джимми Фэллоном», пишет ТАСС.

По словам Клинтон, «самое безумное» ее воспоминание о поездке вместе с семьей — это случай, когда она и ее муж забыли свою дочь в Кремле, отправляясь в аэропорт после визита. «Мы взяли ее с собой в Россию, когда были там с государственным визитом во время президентства Билла. Было официальное прощание, и меня с Биллом проводили к «Зверю» (служебный автомобиль президента США — прим. ТАСС), большому лимузину, чтобы отправиться в аэропорт. Мы не знали, что оставили ее», — сказала Клинтон ведущему.

Хиллари и Челси Клинтон, также принимавшая участие в шоу, не уточнили, что произошло потом и через какое время родители вспомнили о своей дочери. При этом 42-летняя Челси Клинтон заявила Фэллону, что этот случай является и ее «самым безумным» воспоминанием о семейной поездке.