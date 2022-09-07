Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде прокомментировал ситуацию в Украине.

«Турция придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем, я не поддерживаю провокационный курс Запада. Анкара выступает за скорейшее прекращение огня в Украине. Однако нынешние процессы говорят о том, что война не скоро закончится», — цитирует Эрдогана «Анадолу».

Эрдоган отметил также, что не согласен с подходами Запада по ситуации в Украине.

«Я открыто заявляю об ошибочности позиции Запада (по войне РФ и Украины). Потому, что налицо действия Запада, основанные на провоцировании сторон. Заявляют о военной поддержке. Однако по факту, сколько есть на Западе залежавшегося оружия и металлолома, отправляют в Украину»», — сказал президент.

Эрдоган отметил, что до тех пор, пока будет иметь место курс на провоцирование военных действий, результативность мирных инициатив минимальна.

«Можете ли вы сказать, что на данный момент побеждает одна из сторон? Нет! У этой войны нет победителей, но очень много проигравших. Погибает большое число людей, а говорить о финансовой стороне не уместно», — подчеркнул турецкий лидер.

Также Эрдоган отметил, что не предвидит скорого завершения войны между Россией и Украиной.

«Тем, кто не воспринимает Россию всерьез, могу сказать — вы ошибаетесь. Россия — не та страна, которую можно не воспринимать», — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер привлек внимание к реакции Москвы, перекрывшей газоснабжение стран Запада. «Россия прекратила поставки газа, а цены в Европе взлетели. Сейчас (в европейских странах) повсеместно ищут пути преодоления зимнего сезона. Почему же вы раньше не думали об этом? Ведь в руках у России важный ресурс. Вместо этого сейчас анализируют резервы газохранилищ», — сказал Эрдоган.