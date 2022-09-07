Президент России Владимир Путин начал в среду на полях Восточного экономического форума встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Пашинян на встрече с Путиным отметил важность миссии российских миротворцев в Карабахе, назвав ее «непростой».

Путин заявил, что они находятся в постоянном контакте по теме Карабаха:

«Разумеется, одним из самых чувствительных вопросов является обстановка, связанная с обеспечением безопасности вокруг Карабаха. Мы все время с вами на этот счет говорим, в контакте постоянном [находимся]», — сказал Путин.