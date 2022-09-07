Казахстанские разработчики продемонстрировали свою продукцию на международной выставке оборонной промышленности ADEX-2022 в Баку.

По информации пресс-службы министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, АО «НК «Казахстан Инжиниринг» представил свой павильон с новейшими разработками и продукцией отечественной оборонной промышленности: БПЛА-мишень и ударный беспилотник «Шагала-М», а также отечественный беспилотник для гражданского применения «Лейла», который можно использовать в аграрной и нефтегазовой промышленности, геологии, мониторинговых, поисковых и спасательных операциях, а также для других целей.

«Название «Лейла» беспилотнику было присвоено в честь азербайджанской летчицы Лейлы Мамедбековой – первой женщины-пилота в Азербайджане и на Кавказе, которая обучила более четырех тысяч десантников и летчиков в годы Великой Отечественный войны», – сообщили в МИИР РК.

Скорость полета БПЛА «Лейла» составляет до 160 км/ч, максимальная высота – до 3 500 метров, продолжительность полета до пяти часов, радиус действия – 80–100 километров, диапазон рабочих температур от -50 до +50, полезная нагрузка БПЛА достигает 20 килограммов.