Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с работами по строительству, ремонту и восстановлению в населенных пунктах (город, село, поселок) на освобожденных от оккупации территориях Агдамского, Физулинского, Ходжавендского и Тертерского районов, входящих в Карабахский экономический район.

Согласно документу, в целях проектирования и проведения работ по строительству, ремонту и восстановлению в населенных пунктах (город, село, поселок) на освобожденных от оккупации территориях Агдамского, Физулинского, Ходжавендского и Тертерского районов, входящих в Карабахский экономический район, из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, выделить публичному юридическому лицу «Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе» первоначально 3 миллиона манатов.

Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и восстановлению дома, где жил Садыгджан в городе Шуша.

В целях проектирования и восстановления находящегося в городе Шуша дома, где жил азербайджанский музыкант, тарист, композитор и мастер, усовершенствовавший тар, Мирза Асад оглу Садыг (Садыгджан), из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2022 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, публичному юридическому лицу «Управление государственного заповедника города Шуша» первоначально выделяется 600,0 (шестьсот) тысяч манатов.

Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству школьных зданий в городах Кяльбаджар и Зангилан.

В целях проектирования и строительства в городе Кяльбаджар здания полной средней школы на 960 ученических мест из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2022 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий министерству науки и образования Азербайджана первоначально выделены 300,0 (триста) тысяч манатов.

Другим распоряжением главы государства с целью проектирования и строительства в городе Зангилан здания полной средней школы на 960 ученических мест из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2022 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, министерству науки и образования Азербайджана первоначально выделены 300,0 (триста) тысяч манатов.

Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству, ремонту и восстановлению населенных пунктов (городов, сел, поселков) на освобожденных от оккупации территориях Джабраильского, Губадлинского и Зангиланского районов, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.

Согласно распоряжению, с этой целью из госбюджета Азербайджанской Республики на 2022 год Службе восстановления, строительства и управления номер 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе первоначально выделено 2 млн. манатов.