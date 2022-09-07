Война в Украине входит в критическую фазу, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, грядущая зима будет тяжелой не только для Украины, но и для Запада.

«Скоро зима и будет тяжело. Тяжело украинскому народу и вооруженным силам, которые борются за свою свободу, и тяжело тем из нас, кто их поддерживает. Наше единство и солидарность подвергнутся серьезному испытанию, поскольку семьи и предприятия ощутят на себе последствия стремительного роста цен на энергоносители и стоимости жизни, вызванного жестоким вторжением РФ», — написал Столтенберг в статье для Financial Times.

По его мнению, впереди — «трудные шесть месяцев с угрозой отключения электроэнергии, сбоев и, возможно, даже гражданских беспорядков».

Столтенберг считает, что РФ в случае успеха в Украине может напасть на НАТО.

«Россия временно оккупирует около 20 процентов территории Украины, что в четыре раза превышает площадь Бельгии или половину территории Великобритании. Воодушевленная любым успехом, Россия может рискнуть продолжить агрессию против других соседей и даже напасть на союзников по НАТО», — написал генсек Альянса.

По его словам, НАТО готовит более десятка новых проектов, чтобы помочь Украине пережить зиму.

«Впереди трудные времена, но мы уже сталкивались с трудными временами вместе. Цена отказа от отстаивания наших ценностей всегда выше. Ради будущего Украины и нашего будущего мы должны подготовиться к зимней войне и придерживаться курса», — заключил он.