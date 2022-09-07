Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Элизабет Трасс в связи с назначением на пост премьер-министра.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента.

«Уважаемая госпожа премьер-министр,

Сердечно поздравляю Вас с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Азербайджан и Великобританию связывают традиционные отношения дружбы и тесного сотрудничества. Особое удовлетворение вызывает нынешний высокий уровень наших межгосударственных отношений, взаимовыгодное сотрудничество в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах.

Великобритания является одним из крупнейших торговых партнеров Азербайджана. Компании, представляющие вашу страну, в том числе ВР, наш надежный партнер по добыче нефти и газа, успешно работают в Азербайджане и участвуют в реализации ряда важных проектов. Наше долгосрочное и продуктивное сотрудничество в энергетической сфере, являющееся одним из приоритетных направлений нашего взаимодействия, играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности.

В настоящее время на наших освобожденных от оккупации территориях проводятся фундаментальные восстановительно-восстановительные работы, что создало благоприятные условия для дальнейшего расширения масштабов нашего партнерства. Мы ценим вклад Соединенного Королевства в разминирование этих районов.

Считаю, что в соответствии с интересами наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия в направлении дальнейшего укрепления наших дружеских отношений и углубления нашей совместной деятельности.

Еще раз поздравляю Вас и желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в ваших будущих обязанностях на благо дружественного народа Соединенного Королевства», — говорится в поздравлении.