Президент РФ Владимир Путин назвал хамским надувательством ситуацию с вывозом зерна из Украины.

По его словам, документах о вывозе зерна с Украины нет данных об объеме поставок в развивающиеся страны, но делалось это под предлогом для отправки именно туда.

«Выяснилось, что в очередной раз просто грубо кинули. Надули. И не только нас, но и беднейшие страны», — заявил он.

Россия, по его словам, будет настаивать, чтобы вывоз зерна из Украины и из РФ был направлен на улучшение ситуации на мировых рынках и снижение цен.