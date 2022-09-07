Депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана в среду проголосовали за исключение Дня первого президента республики из списка государственных праздников, передает ТАСС.

Соответствующие поправки были включены в проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам кинематографии и культуры. Парламентарии предложили определить празднование Дня первого президента 1 декабря по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающими высоким общественно-значимым потенциалом, и исключить его из числа государственных праздников.

Кроме того, в закон «О праздниках в Республике Казахстан» депутаты Мажилиса внесли ряд поправок. В частности, 25 октября определено национальным праздником — Днем республики, а 16 декабря — Днем независимости в качестве государственного праздника. Ранее День независимости имел статус национального.

В июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой вернуть статус национального праздника Дню республики, который раньше отмечали 25 октября. Он напомнил, что 25 октября 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете Казахстана. 25 октября 1990 года Верховным советом Казахской ССР была принята декларация «О государственном суверенитете Казахской ССР». 25 октября в стране отмечали как День республики. В 2009 году он был исключен из списка государственных праздников.

В Казахстане 1 декабря отмечается День первого президента. Он был учрежден в 2011 году, а впервые его отпраздновали 1 декабря следующего года. Дату для этого дня выбрали неслучайно — 1 декабря 1991 года Нурсултан Назарбаев был избран президентом Казахстана на первых всенародных выборах.