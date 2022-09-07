6 сентября в Баку начала работу четвёртая Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX. В бакинском Экспо — центре свою продукцию представляют около 200 компаний из 30 стран. И это не только такие давние и известные партнеры Азербайджана, как Турция или Израиль, но и государства, которые только начинают «осваивать направление» —от Иордании до Нидерландов. И самое главное, впечатляющую экспозицию развернули предприятия азербайджанского ВПК: «умные» авиабомбы, авиационные контейнеры, новые модели беспилотников и снайперских винтовок, автоматические пушки…

Для знающих людей успех такой выставки, как ADEX, говорит о многом. Военное производство априори высокотехнологичное, даже если это выпуск лицензионной продукции. Оно требует и вложений, и высокого уровня развития своей промышленности, и квалифицированных кадров, и самое главное, налаженного политического партнёрства с высоким уровнем доверия.

Тем более о многом говорит и «иностранное участие» в ADEX. Для успеха такой выставки иронизируют в осведомлённых кругах, мало просто отвести выставочную площадку и разослать приглашения. Азербайджан, где ведётся большая работа по военному строительству, зарекомендовал себя как надежный и перспективный партнёр на оружейном рынке. Причем, что очень важно, наша страна не выпрашивает военную поддержку в обмен на лояльность, а ведёт себя именно как партнёр. Что называется, почувствуйте разницу.

Примечательно и другое. Нынешняя выставка — первая после блестящей победы Азербайджана в войне, которую называют и 44-дневной, и Отечественной, и второй карабахской. И если выставка ADEX продолжает «набирать обороты» — это верный признак, что в Азербайджане «держат порох сухим». И, кстати, не единственный признак. Совсем недавно, в мае 2022 года, в Баку впервые за пределами Турции прошёл «Технофест». Азербайджан официально объявил о повышении военных расходов и в 2021, и в 2022 году. Президент, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев отмечал, что наша страна продолжит закупки современного эффективного оружия. В Азербайджане создан новый род войск — подразделения коммандос. В те же дни, когда в Баку начала свою работу выставка ADEX, стартовали совместные учения ВВС Азербайджана и Турции. В такой ситуации и ADEX, и «Технофест» вписываются в общую стратегию: после победы в 44-дневной войне Азербайджан не впадает в благодушную эйфорию и во всех смыслах сохраняет боеготовность. И в общем-то понятно, почему. Новости об открытии выставки ADEX соседствуют на информационных лентах с сообщениями об интенсивных обстрелах позиций ВС Азербайджана со стороны Армении, причем по многим направлениям.

Такая частота и интенсивность обстрелов — уж точно случайность. И не свидетельство готовности Армении к реальному миру. Тем более что игру на обострение на границе Ереван устроил после своего очередного дипломатического провала — на сей раз на переговорах в Брюсселе. Которые — и это теперь сквозь зубы признаёт и ереванский «болтающий класс» — идут по азербайджанской повестке дня и в соответствии со сформулированными Азербайджаном пятью принципами. Где точно нет ни «статуса Карабаха», ни возвращения к Минской группе, ни прочих подобного рода идей.

А это уже очень мало похоже на совпадение. Слишком многое Армения вернулась к своей давней тактике — переходить к военным провокациям, когда дела на дипломатическом фронте идут не лучшим для Еревана образом. Именно так руководство Армении вело себя и в 2016, и даже в 2020 году. И самое главное, накануне и апрельских боев 2016 года, и 44-дневной войны Армения катастрофическим для себя образом недооценила военно-технические новости из Азербайджана. Где демонстрировали на парадах и учениях и беспилотники, и ракетный комплекс LORA, и систему «Барак», и многое другое.

И сегодня Армении лучше этой ошибки не повторять.

Нурани