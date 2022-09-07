Президент РФ Владимир Путин высказался о возможности ограничить вывоз зерна с Украины. Так он прокомментировал ситуацию с поставками «украинского зерна Западу, а не голодающим странам», пишут российские СМИ.

Он отметил, что посоветуется по данному вопросу с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.

«Мы сделали все, чтобы украинское зерно было вывезено», — заявил политик, подчеркнув, что вместо развивающихся стран продовольствие направилось в Европейский союз (ЕС).