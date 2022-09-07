Президент РФ Владимир Путин высказался о возможности ограничить вывоз зерна с Украины. Так он прокомментировал ситуацию с поставками «украинского зерна Западу, а не голодающим странам», пишут российские СМИ.
Он отметил, что посоветуется по данному вопросу с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.
«Мы сделали все, чтобы украинское зерно было вывезено», — заявил политик, подчеркнув, что вместо развивающихся стран продовольствие направилось в Европейский союз (ЕС).
«Может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту (с Украины в Европу — прим.). Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции, господином Эрдоганом. Ведь это мы с ним выработали механизм вывоза украинского зерна», — сказал президент.
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