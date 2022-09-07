Спасатели обнаружили тела трех погибших во время разбора завалов дома, пострадавшего в результате ракетного обстрела россиянами Славянска Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Отметим, что российские войска обстреляли центральную часть Славянска. Их снаряды попали в частные домовладения, школу, а также многоэтажный дом.

Под завалами нашли тела двух мужчин и женщины. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК).

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Российские войска утром 7 сентября нанесли ракетный удар по Славянску. Ракета попала в многоэтажный дом, вследствие чего «сложился» один из подъездов. Под завалами могут быть люди.

Об этом сообщает мэр города Вадим Лях в Facebook.

Всего за утром, по словам городского головы, было два попадания. Одна из ракет попала в школу №4, вторая — в многоэтажный дом на улице Торской, 43.

«Сложился» подъезд. Под завалами могут находиться люди. Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно. От ударной волны досталось и соседним домам», — написал он.