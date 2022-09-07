В рамках различных этапов антитеррористических операций под кодовым названием Eren, с начала года в Турции нейтрализовано 82 боевика РКК. Об этом сообщает МВД Турции.

По данным ведомства, за указанный период уничтожено 720 укрытий, разрушены входы в десятки пещер.

Обнаружено 144 мины и самодельных взрывных устройства, 275 единиц стрелкового оружия, 5 управляемых ракет, 548 ручных гранат, 62141 единиц различных боеприпасов, 5049 кг взрывчатых веществ, 874 детонатора, 30 генераторов и др.

В числе прочих, от террористов полностью зачищен район горы Тендюрек.

В операциях Eren задействованы бойцы спецназа сил полиции и жандармерии.