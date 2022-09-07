Украина может поддержать предложение главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании зоны защиты вокруг Запорожской АЭС, если речь идет о демилитаризации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Он отметил, что для реализации предложения нужно смотреть на конкретное его содержание.

«Касательно предложения генерального директора МАГАТЭ Гросси создать зону защиты на станции, то нужно смотреть на конкретное содержание такого инструмента, что именно может быть защитой. Если содержание состоит в демилитаризации, то мы можем поддержать», — заявил Зеленский.

По его мнению, международные организации нуждаются в более широком мандате на свои действия.