История запомнит Бориса Джонсона как очень влиятельного премьер-министра. Об этом заявила новоизбранный премьер-министр Великобритании Лизз Трасс.

Премьер-министр отметила неоценимую заслугу Бориса Джонсона в BREXIT, в доставке вакцины против COVID и противодействии России.

В своем выступлении Лиз Трасс сказала, что будет напрямую заниматься энергетическим кризисом, вызванным войной, начатой Владимиром Путиным на Украине.

Трасс подчеркнула, что ее правительство превратит Великобританию в страну мечты с высокооплачиваемой работой, безопасными улицами и возможностями, которых заслуживает каждый гражданин.