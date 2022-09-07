Новый премьер Британии Лиз Трасс провела первый свой разговор после назначения на должность.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал Владимир Зеленский.

«Выразил благодарность народу Британии за лидерскую оборонную и экономическую поддержку Украины. Важно, что Британия готова к ее дальнейшему усилению», — говорится в сообщении.

Зеленский пригласил Лиз Трасс в Украину и обсудил с ней гарантии безопасности. Также лидеры стран обсудили участие Британии в восстановлении Украины.

«Скоординировали дальнейшее давление на РФ. Цель — остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах», — добавил в итоге президент.