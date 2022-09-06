Глава израильского правительства Яир Лапид заявил о том, что страна готова к любой угрозе и любому сценарию в отношении Ирана.

«Еще слишком рано говорить, действительно ли нам удалось затормозить ядерную сделку, но Израиль готов к любой угрозе и любому сценарию. Если Иран продолжит попытки, он узнает возможности Израиля. Мы и дальше будем противодействовать террору во всех секторах и тем, кто желает нам зла», — сказал он в ходе визита на базу ВВС Неватим.

Далее Лапид отметил, что «как было согласовано между мной и президентом Байденом, у нас есть полная свобода действий во всем, что необходимо для предотвращения превращения Ирана в ядерную угрозу», передает РИА Новости.