Состоялся судебный процесс по уголовному делу начальника Главного следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности генерал-майора Мовлама Шихалиева, заместителя начальника следственного управления, начальника 1-го отдела Ясина Мамедова, начальника 2-го отдела следственного управления полковника Вюсала Алекперова и заместителя начальника отдела методической помощи и криминалистики следственного управления Сахиба Алекперова.

В ходе процесса в Бакинском Военном суде потерпевший Заур Алиев заявил, что «крестные отцы» этой организованной преступной группировки все еще находятся на свободе:

«Даже сегодня они покровительствуют созданной ими преступной группировке. Это бывший министр национальной безопасности Эльдар Махмудов, бывший генеральный прокурор Закир Гаралов, ставший его заместителем Рустам Усубов. Мовлам Шихалиев был просто главным бригадиром организованной преступной группировки, созданной этими «крестными отцами». Он, в свою очередь, был должностным лицом, который руководил и контролировал членов банды, которые сегодня предстали перед судом, и тех, кто еще находится на свободе» (цитата по АПА).

Согласно его заявлению, 7 лет расследования по этому делу Генпрокуратурой послужили одной цели:

«Преступления, совершенные в отношении потерпевших по данному делу, совершены под общим руководством Эльдара Махмудова, под руководством генерального прокурора Закира Гаралова, под контролем его 1-го заместителя Рустама Усубова, курирующего расследование. Мовлам Шихалиев, который в то время был начальником Главного следственного управления МТН, и те, с кем он предстал сегодня перед судом, были рядовыми исполнителями.

Механизм злоупотребления служебным положением — коррупции работал без перерыва около 10 лет. Под руководством генерального прокурора Закира Гаралова, под руководством Рустама Усубова следственное управление Генеральной прокуратуры по расследованию тяжких преступлений 7 лет проводило расследование по делу, не дав ничего, кроме затягивания времени.

Из предъявленного обвинительного акта следует, что якобы эти преступления Мовлам Шихалиев совершил в одиночку.

Однако на самом деле это не так. Мовлам Шихалиев мог совершить не более трех таких преступлений. Ему были даны инструкции совершить эти преступления.

Целью было вымогать деньги, разбогатеть. Мовлам Шихалиев оказался в этой «цепи преступлений». Ему были даны указания. Да, если бы он захотел, он бы не выполнил противозаконные указания. Но он сделал это, и доля его вины в этом есть»

Процесс продолжится 8 сентября.