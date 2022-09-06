Франция будет на стороне Греции и Кипра в случае угрозы их национальному суверенитету, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна после переговоров в Афинах с главой МИД Греции Никосом Дендиасом. Ее заявление цитирует греческое общественное телевидение ERT.

«Франция это говорила, и я повторяю, что она будет на стороне Греции и Кипра в случае угрозы их национальному суверенитету. Но если что-то подобное произойдет, мы подписали соглашение, где статья 21 описывает этот случай, если две стороны убедятся, что такое случилось, то у двух сторон будет взаимопомощь», — сказала министр иностранных дел Франции.