Поддержка со стороны США помогла противодействовать доминированию России в воздухе на фоне боев в Украине, сообщил американский генерал, заместитель начальника штаба ВВС Клинтон Хайнот.

Военнослужащий заявил, что военные США должны убедительно демонстрировать, в особенности России и Китаю, что они способны «противодействовать необходимым им вещам для достижения успеха».

«Случай с Украиной открыто продемонстрировал противодействие доминированию (России) в воздухе», — сказал Хайнот.