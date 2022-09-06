В рамках совместных летно-тактических учений TurAz Qartalı — 2022 выполнялись разведывательные полеты с применением боевой авиации. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Затем выполнялись боевые полеты по плану тренировки.

Перед полетами был проведен брифинг по плану операции, погодным условиям и другим техническим вопросам.

По плану с применением средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выполнялись задачи по уклонению от средств ПВО условного противника и уничтожению намеченных наземных целей обманными маневрами.

Военные летчики Азербайджана и Турции, проявившие высокий профессионализм, успешно выполнили поставленные задачи.