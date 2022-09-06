Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию в городе Энергодар в Украине.

На сайте МАГАТЭ опубликован отчет на 52 страницах под названием «Ядерная безопасность и гарантии в Украине. Второй сводный отчет генерального директора».

Основные выводы из отчета гендиректора выглядят следующим образом:

— Ситуация беспрецедентна. Это первый случай военного конфликта на объектах ядерной энергетики. Ядерная авария может иметь серьезные последствия внутри страны и за ее пределами;

— Жизненно важно, чтобы было установлено постоянное присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС. Это будет иметь первостепенное значение для стабилизации ситуации;

— Специалисты миссии будут проводить детальную и непрерывную работу по оценке физических ущербов объектам станции, определению работоспособности основных и резервных систем охраны и безопасности, а также оценивать условия труда персонала;

— У МАГАТЭ есть конкретный и подробный технический план оказания помощи в области охраны и безопасности. В частности, он начались поставки оборудования на Запорожскую АЭС;

— Для предотвращении аварии нужно принять меры такие как немедленное установление зоны ядерной безопасности;

— МАГАТЭ готово немедленно начать консультации для срочного создания соответствующей зоны.