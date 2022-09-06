Венгрия угрожает заблокировать продление санкций ЕС против России, требуя исключить оттуда троих олигархов, сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Источники на условиях анонимности рассказали, что Венгрия добивается отмены персональных санкций против олигархов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.

Санкции должны продлеваться каждые полгода, поэтому вопрос будет рассматриваться 7 сентября, а согласовать санкции должны единогласным решением до 15 сентября.

Также Венгрия добивается исключений из санкций в отношении российских банков для гуманитарных организаций.

Сейчас в списке подсанкционных лиц 1217 физических и 108 юридических лиц.

В ЕС считают, что Венгрия так добивается утверждения «ковидного» пакета субсидий от ЕС, который задерживается.