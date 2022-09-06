В Бердянске был взорван автомобиль «коменданта» города, назначенного РФ. Затем произошла перестрелка, как минимум один человек ранен. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на «власти» региона.



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В захваченном россиянами Бердянске (Запорожская область) у здания городской администрации произошел взрыв.

По данным телеграм-канала Mash, взорвался легковой автомобиль.

Информации о возможных жертвах пока нет. Украинское издание «Страна» со ссылкой на очевидцев пишет, что в городе слышали не только взрыв, но и стрельбу.

Представители назначенных Россией «властей» назвали взрыв терактом.