Канцлер Германии Шольц отклонил просьбу премьера Украины Шмыгаля о поставках современных танков Leopard 2. Об этом пишет Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Как отмечает издание, у компании Krauss-Maffei Wegmann была предварительная договоренность поставке в Украину 100 танков Leopard 2A7, включая запчасти и учебные блоки для солдат, на общую сумму 1,55 млрд евро. Потому первые танки могли быть доставлены через 36 месяцев после заключения контракта. Однако Шольц сделку не одобрил.

В ответ на запрос Welt в правительстве Шольца сообщили, что не перестают поддерживать Украину, как в военном, так и в политическом, финансовом и гуманитарном планах. При этом уточнили, что не всегда сообщают о поставках вооружений в Украину.