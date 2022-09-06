Минобороны Румынии в начале августа направило в парламент страны запрос о получении предварительного одобрения на заключение контракта на закупку трех комплексов Bayraktar TB2, сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Согласно документу, общая стоимость закупки предварительно оценивается в $300 млн. Кроме беспилотников, комплект поставки будет включать специальное оборудование для обучения вместе с начальным пакетом логистической поддержки. В состав каждого комплекса войдут шесть дронов, позволяющих поражать наземные цели.

«В соответствии с положениями Чрезвычайного постановления правительства процедура закупки должна начаться в 2022 году. Закупаемые системы предназначены для оснащения сухопутных войск Румынии. Закупка должна позволить выполнить обязательства Румынии перед НАТО», — пишет ЦАМТО.