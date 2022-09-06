Недавно проходили съемки «Встречи выпускников КВН». Символично, что снимался выпуск именно в Екатеринбурге, который Владимир Соловьев назвал «центром мерзотной либероты», пишет портал «Ура.ру».

Так вот «Сборная Снежногорска» решила в шуточной форме ответить журналисту. Комик в костюме поднятого среднего пальца сказал: «Мы хотели Соловьеву от всех екатеринбуржцев привет передать».

Эта шутка вызвала бурные овации зала, а ведущий Валдис Пельш заявил, что «после такого успеха никто больше пытаться не будет».

Но вот «Первому каналу» такие приколы оказались не по душе. Фразу про Соловьева вырезали, а слова Пельша в итоге адресовались вообще другой шутке.