Европа предстоящей зимой столкнется с серьезными проблемами из-за сокращения поставок газа из России, но она «пожинает то, что посеяла».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре в ответ на просьбу журналистов оценить ситуацию с кризисом в поставках газа в Европу.

«Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину [президенту России Владимиру] Путину и ее санкции [против России] неизбежно привели господина Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами. У Турции же на данном этапе нет проблем с поставками газа», — подчеркнул турецкий президент.