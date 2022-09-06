Россия и Турция имеют разногласия по теме Украины, но Москва продолжает терпеливо доводить до Анкары свои аргументы по этой теме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник в интервью «Известиям» на полях ВЭФ.

«У нас есть разногласия по ряду вопросов, и к таким разногласиям в первую очередь относится Украина. Мы не согласны с той позицией, которую занимает Турция по украинским делам, но мы терпеливо продолжаем доводить до наших турецких партнеров нашу аргументацию и то, в чем мы уверены, в чем мы убеждены», — сказал он.