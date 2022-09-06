На основе совместного проекта Министерства оборонной промышленности Азербайджана и турецкой компании ASELSAN была разработана бомба GFAB-250 LG весом 250 кг.

250-килограммовая осколочно-фугасная авиационная бомба имеет более точное наведение, передает АПА.

Она предназначена для уничтожения военной техники, сооружений, объектов военной промышленности и энергетики, транспортных средств, самолетов на аэродромах, складов, мостов, живой силы и других целей противника.

В Азербайджане создан новый крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 мм. Из этого оружия можно вести огонь короткими и длинными очередями на расстояние от 2000 до 3000 метров.

Этот пулемет в основном используется для уничтожения живой силы и легких укреплений противника.

В оружии используются пули диаметром 12,7 и 108 мм. Пули были изготовлены 3 года назад, затем началась сборка оружия.

На выставке также демонстрируется полуавтоматическая снайперская винтовка «Yırtıcı».

7.62х54 мм снайперская винтовка азербайджанского производства способна вести огонь на расстояния 1000 метров.

В Азербайджане также произведена 30-мм автоматическая пушка AT30.

30-мм автоматическая пушка АТ-30 предназначена для борьбы с легкобронированными целями противника и противотанковыми ракетными комплексами, расположенными на дистанциях до 1500 м, живой силой и бронетехникой противника, расположенными на дальних дистанциях, а также с воздушными целями, летящими на высоте до 2000 м и наклонной дальностью до 2500 м, летящими со скоростью менее скорости звука, огневыми средствами, расположенными за легкими укрытиями.

На 4-й Азербайджанской международной оборонной выставке «ADEX» и 13-й Международной выставке «Securex Caspian» в Баку демонстрируется одноразовый авиационный контейнер «ZƏRBƏ-BK1» с боевыми элементами весом 25 кг.

Боеприпас предназначен для обеспечения многоразового использования авиабомб малого калибра за один раз.

«ZƏRBƏ-BK1» предназначен для уничтожения наземных целей (живой силы и легкой бронетехники) на обширной территории.