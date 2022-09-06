Еврокомиссар Тьерри Бретон во время выступления на конференции в Нидерландах сравнил расходы на оборону стран Евросоюза, США, Китая и России за 20 лет. Его напугал большой рост данного вида расходов у Москвы и Пекина. «За последние 20 лет Европа не инвестировала в оборону. Если мы посмотрим на оборонный бюджет, то мы в Европе коллективно увеличили наш оборонный бюджет на 20 процентов за последние 20 лет. В то же время, Россия нарастила на 300 процентов, США — на 60 процентов, Китай — более чем на 600 процентов. Это означает, что вещи меняются вокруг нас, и мы понимаем, что нам нужно с этим что-то делать», — заявил представитель Европейской комиссии.

Проблема, однако, в том, что на практике это означает не «стоять-бояться» — страны ЕС начинают наращивать собственные оборонные расходы в ответ. Во время первой «холодной войны» СССР во многом добила именно «гонка вооружений». Сегодня опыт вполне может быть распространён и на Китай. Просто потому, что никто не отменял старого армейского правила: «Учите матчасть!»

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Эстония готовится к партизанской войне. Вице-канцлер министерства обороны Маргит Гросс сообщила о подготовке законопроекта, который позволит вооруженным силам приступить к организации вооруженного сопротивления на оккупированной территории. Это подразумевает создание агентурных сетей и инфраструктуры: тайников, конспиративных квартир. «Для эффективной борьбы против чужой власти на оккупированной территории готовиться нужно уже в мирное время. Силам обороны нужны дополнительные полномочия для проведения такой подготовки, потому что подготовка определенной деятельности предполагает использование подставных лиц. Действующее законодательство таких полномочий Силам обороны не дает», — рассказала Гросс в интервью ERR. По ее словам, в нынешних условиях ВС Эстонии могут подготавливать вооруженное сопротивление, но не имеют возможностей создания и развития инфраструктуры, в том числе подставных лиц. Подобные действия возможно при организации разведывательной деятельности.

Интересно, помнят ли в Кремле, сколько неприятностей доставили СССР после Второй Мировой войны так называемые «лесные братья» — вооруженное сопротивление в странах Балтии? И понимают ли, что произойдёт, если сценарий повторится, но уже на нынешнем политическом фоне? Когда у «лесных братьев» будет и единый координирующий центр, и заранее подготовленная инфраструктура, и куда большая поддержка из-за рубежа?

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Член баварского земельного парламента от «Альтернативы для Германии» Кристоф Майер потребовал запустить «Северный поток — 2». Также в стране следует продлить срок службы атомных электростанций, отметил он в ходе политических дебатов, сообщает Stern. Майер считает, что в нынешней ситуации власти должны задействовать газопровод, замороженный ими 22 февраля. А по словам главы баварского отделения партии Стефана Прочки, такая экономическая супердержава как Германия, должна иметь возможность «разговаривать на равных» и с Россией, и с США.

Интересно, как в представлении господина Прочки сосуществуют представления о Германии как об экономической супердержаве и ее энергетическая зависимость от Москвы. Но если серьезно, то ультраправая «Альтернатива для Германии» уже давно продвигает в ФРГ именно интересы Кремля. Где, судя по всему, всерьёз обеспокоены остановкой «Северного потока».

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Иран и Армения продолжают крепить дружбу. Один из крупнейших автопроизводителей Ирана планирует запустить производственную линию в Армении, переедает государственное информагентство IRNA со ссылкой на руководителя Организации по содействию торговле Исламской Республики Алирезу Пейманпака. Иранский чиновник и замминистра экономики Армении Нарек Терян обсудили ранее развитие торговых отношений, альтернативных путей транзита товаров, а также запуск совместной производственной линии бытовой и электронной техники. «Учитывая членство Армении в Евразийском экономическом союзе, этот проект (запуск производственной линии в Армении — ред.) может иметь хорошие результаты для двух стран», — отметил Пейманпак.

Интересно, а как собираются доставлять собранные в Армении иранские автомобили и прочую продукцию на рынок ЕАЭС — через КПП «Верхний Ларс»? Или сначала по железной дороге в Грузию, а оттуда морем до России? Армения, напомним, продолжает упираться в вопросе Зангезурского коридора. Впрочем, пока что речь с иранской стороны идёт только о планах и обещаниях. И как надолго это «пока», от Армении уже не зависит.

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в рамках визита в Польшу провел встречу с польским коллегой Мариушем Блащаком. Глава оборонного ведомства находится в городе Кельце для участия в Международной выставке оборонной промышленности (MSPO – 2022). В ходе встречи министров, состоялся обмен мнениями по региональным и двусторонним вопросам обороны, безопасности, а также сотрудничеству в сфере оборонной промышленности.

Турция становится все более значимым игроком в НАТО. Интересно, когда эти реалии дойдут до властей Греции.

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Южная Корея, Япония и Тайвань, как показывает таможенная статистика этих стран, постепенно отказываются от угля из России, однако полностью это сделать пока не удается. Наиболее высокими темпами сокращают поставки Япония и Тайвань. По мнению аналитиков, эти страны могут заместить российский уголь за счет поставок из Австралии, но по более высокой цене.

Да уж, явно не самая радостная новость на фоне открытия Восточного экономического форума во Владивостоке.

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Сто военнослужащих и техника 41-й танковой бригады Первой немецкой танковой дивизии высадились в воскресенье в Литве. Они прибыли в Клайпеду на пароме из Киля. Решение усилить группировку из 1500 немецких солдат, размещенных в Литве в составе многонациональной боевой группы НАТО, было принято на июньском саммите альянса в Мадриде. Тогда Германия, которая командует этой группировкой, пообещала активизировать усилия.

Ой, а как же особые отношения Германии и РФ? Интересно, а со Шрёдера в Кремле за это будут «снимать стружку»?

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