Из-за того, что члены Евросоюза продолжают отправлять оружие и боеприпасы Украине, в блоке их запасы истощаются. Об этом 5 сентября заявил главный дипломат блока Жозеп Боррель, сообщает АР.

По его словам, запасы большинства государств-членов были не то чтобы исчерпаны, но истощены в значительной степени.

Боррель отметил, что запасы нужно пополнять и лучше всего это делать всем месте, так как это выйдет дешевле.

Он предупредил, что, если страны-члены будут продолжать расширять свои военные возможности таким же образом, «результатом будет большая трата денег».

Также Боррель выразил сожаление по поводу того, что ЕС упустили возможность начать обучение украинских вооруженных сил год назад, за много месяцев до того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину.

Если бы ЕС отреагировал в то время, сказал Боррель, «мы были бы в лучшей ситуации».