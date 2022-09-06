Министерство обороны Эстонии работает над законопроектом, который даст армии страны полномочия готовить вооружённое сопротивление на территориях, которые могут быть оккупированы. Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.

«Речь идёт об организованной партизанской или подпольной деятельности с привлечением местного населения, если какая-то часть Эстонии окажется оккупированной», — говорится в материале.

Для этого будут создаваться агентурные сети и специальная инфраструктура. Например, конспиративные квартиры и тайники для «партизанской борьбы». Планируется, что число привлечённых к такой деятельности не должно превышать одну десятую процента населения страны. В Минобороны собираются представить законопроект на утверждение властям уже в сентябре текущего года.